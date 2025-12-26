El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y con presencia de niebla en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde se registrarán condiciones de "Niebla" hasta las 9:00 AM. A medida que avance la mañana, la situación mejorará ligeramente, con un cambio a "Poco nuboso" en las horas centrales del día, aunque la bruma persistirá en algunos momentos.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 7 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. La sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 65% y el 91% a lo largo del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 10% de que se registren algunas lloviznas ligeras en las primeras horas del día. La probabilidad de tormentas es similar, con un 10% en las primeras horas, pero se espera que se mantenga en cero durante el resto del día. Por lo tanto, es poco probable que los habitantes de Las Cabezas de San Juan enfrenten condiciones de tormenta.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, disminuyendo a lo largo del día. Esto proporcionará un ambiente relativamente tranquilo, aunque la brisa puede ser más notable en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones de "Despejado" se establecerán, lo que permitirá disfrutar de un cielo claro y una buena visibilidad. La temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. Los habitantes de Las Cabezas de San Juan deben estar preparados para un día fresco y nublado, con la posibilidad de niebla y bruma, pero sin preocupaciones por lluvias significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.