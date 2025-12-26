El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Bormujos se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad podría verse reducida, especialmente durante las primeras horas, con una bruma persistente que afectará los periodos de 00:00 a 07:00 y niebla densa entre las 02:00 y las 06:00. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol empiece a calentar el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 13 grados hacia el mediodía. La sensación térmica será algo fresca, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto podría favorecer un ambiente más cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 16 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una ligera sensación de frescor adicional. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un día seco y mayormente soleado.

La probabilidad de tormentas también es nula, lo que significa que no habrá interrupciones climáticas significativas. La tarde se presentará despejada, con temperaturas que se mantendrán agradables, ideales para paseos y actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 18:13, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se transformará en una jornada más luminosa y acogedora.

En resumen, Bormujos experimentará un día de contrastes, comenzando con bruma y niebla, pero evolucionando hacia un tiempo más despejado y templado, perfecto para disfrutar de las festividades de fin de año.

