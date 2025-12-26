El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Bailén se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma, lo que podría limitar la visibilidad en las primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados , manteniendo un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma dé paso a un cielo cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 6 grados. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 45% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que podrían presentarse algunas lloviznas intermitentes. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es baja, y en general, el día se desarrollará sin lluvias significativas.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 10 grados hacia las 3 de la tarde. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 67%. La probabilidad de tormenta es baja, con un 0% entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que indica que las condiciones serán más estables en este periodo.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h, lo que aportará una sensación de frescura. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, Bailén experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con algunas posibilidades de bruma y lloviznas en las primeras horas. Las temperaturas se mantendrán en un rango cómodo, aunque la sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a las condiciones de visibilidad en la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.