El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Baeza se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas del día. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad será reducida, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de bruma.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas irán aumentando lentamente, alcanzando un máximo de 8 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de viento, que soplará desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, alcanzando rachas de hasta 24 km/h en momentos puntuales.

La probabilidad de precipitación es baja durante todo el día, con un 30% de posibilidades de lluvia en las primeras horas, que irá disminuyendo a un 10% entre las 7 y las 13 horas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá seco y estable. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede traer sorpresas.

En cuanto a la nubosidad, se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado a lo largo de la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La visibilidad mejorará notablemente, permitiendo disfrutar de un día más soleado y agradable en comparación con las horas iniciales.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 4 grados . La humedad aumentará ligeramente, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. El viento disminuirá su intensidad, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un inicio frío y brumoso, seguido de una mejora en las condiciones meteorológicas, con temperaturas agradables por la tarde y un cielo mayormente despejado. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las bajas temperaturas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.