El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Baena se presentará con un tiempo predominantemente cubierto y muy nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 6 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 60%. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura baje nuevamente a 7 grados.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación hasta la tarde. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe una probabilidad de precipitación intermitente en la tarde, aunque se considera baja. La probabilidad de tormenta también se mantiene en niveles mínimos, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán estables, aunque nubladas.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 12 km/h, y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Esto proporcionará un ambiente fresco, pero sin condiciones extremas que puedan afectar las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las nubes comiencen a despejarse ligeramente hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:05, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frío se intensificará con la llegada de la noche.

En resumen, el día en Baena será fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado. La ausencia de precipitaciones significativas permitirá que los habitantes y visitantes de la localidad disfruten de un día tranquilo, aunque con la recomendación de llevar ropa adecuada para el frío y la humedad.

