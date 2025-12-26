El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Ayamonte se presenta con un panorama mayormente cubierto y muy nuboso durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará muy nuboso, aunque se espera que a partir del mediodía se produzca una ligera mejora, con intervalos de nubes más dispersas y poco nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 7 grados en las horas más frescas de la tarde. La humedad relativa irá disminuyendo gradualmente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Ayamonte podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable abrigarse bien debido a las bajas temperaturas.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán durante la mañana, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se sientan un poco más agradables.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá poco nuboso, y las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados . Sin embargo, al caer la noche, se espera que el cielo vuelva a cubrirse, y las temperaturas descenderán nuevamente, llegando a los 7 grados en las últimas horas del día. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá sin haber probabilidades de lluvia.

En resumen, Ayamonte experimentará un día mayormente nublado y fresco, con temperaturas que variarán entre los 6 y 14 grados , sin precipitaciones y con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.