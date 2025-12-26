El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, se espera un tiempo variado en Arahal, con predominancia de cielos poco nubosos y cubiertos a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se cubra completamente en las horas centrales del día.

La temperatura máxima alcanzará los 13 grados en la tarde, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 92%. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un ligero riesgo de bruma y niebla en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad, especialmente en las zonas periféricas de la localidad. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones si se encuentran en la carretera durante la mañana.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. A lo largo del día, se espera que la intensidad del viento se mantenga moderada, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca. En la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el noreste, pero sin grandes variaciones en su velocidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 6 grados hacia la medianoche. La visibilidad mejorará considerablemente, y se podrá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen contemplar el firmamento.

En resumen, el día en Arahal se caracterizará por un tiempo fresco, con cielos que alternarán entre poco nubosos y cubiertos, sin precipitaciones significativas. Se recomienda a los habitantes disfrutar de las horas diurnas, aprovechando el ambiente fresco y la ausencia de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.