El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 26 de diciembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que se mantiene constante hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 12 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 7 grados, mientras que durante la tarde se alcanzarán máximas de hasta 12 grados.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 73% al final del día. Esto sugiere que, aunque no se esperan precipitaciones significativas, la atmósfera estará cargada de humedad, lo que podría dar lugar a una sensación de pesadez en el ambiente.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 1 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, con dirección mayormente hacia el oeste. Esto podría generar un ligero frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.
La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad a lo largo del día, lo que indica que no se esperan lluvias. Sin embargo, la probabilidad de tormenta es más notable en las primeras horas, alcanzando un 45% entre la 1 y las 7 de la mañana, aunque esto no se traduce necesariamente en condiciones de tormenta severa.
A medida que el día avance, la probabilidad de tormenta disminuirá, cayendo a un 15% entre las 7 y la 1 de la tarde, y a un 5% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con cierta inestabilidad, las condiciones mejorarán gradualmente.
En resumen, Andújar experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, la atmósfera se sentirá pesada y fría, especialmente en las primeras horas. Los vientos serán moderados, lo que podría aportar un ligero alivio a las bajas temperaturas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.
