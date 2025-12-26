El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 13 grados a lo largo del día. Durante las primeras horas, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura inicial de 8 grados, que se mantendrá estable hasta la madrugada. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 7 grados a las 2 y 3 de la mañana, antes de recuperarse a 8 grados en las horas posteriores.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en la mañana, lo que puede generar una sensación de frío más intenso. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 71% por la tarde. Esto podría contribuir a una ligera mejora en la sensación térmica, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que no haya lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan chubascos, lo que permitirá que los residentes de Almonte realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h, predominando del norte y noroeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, el viento no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 13 grados a las 2 y 3 de la tarde, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. La visibilidad se verá afectada por la bruma en las primeras horas del día, pero mejorará a medida que avance la jornada.

En resumen, Almonte experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con temperaturas agradables en las horas centrales del día y sin riesgo de precipitaciones. Los habitantes podrán disfrutar de un día tranquilo, ideal para actividades familiares y paseos, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente debido a la humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.