El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de bruma en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. La temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 7 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales de la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 48% hacia la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, los habitantes de Aljaraque podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se vistan adecuadamente para el frío.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento también podría influir en la percepción de la temperatura, haciendo que se sienta más fría en comparación con los valores termométricos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, permitiendo que los rayos del sol se filtren entre las nubes. Esto podría ofrecer un espectáculo visual agradable, especialmente durante el ocaso, que se producirá a las 18:17. La salida del sol, por su parte, se registrará a las 08:40, marcando el inicio de un día que, aunque fresco y nublado, promete ser tranquilo y sin complicaciones meteorológicas.

En resumen, Aljaraque experimentará un día de temperaturas frescas, alta humedad y cielos mayormente nublados, pero sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente sereno y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.