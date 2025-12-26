El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, La Algaba se verá afectada por condiciones meteorológicas que comenzarán con una atmósfera densa y húmeda. Durante las primeras horas de la mañana, se espera la presencia de bruma y niebla, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que acentuará la sensación de frío.
A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo poco nuboso, aunque la bruma persistirá en algunos momentos. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando los 8 grados hacia el mediodía. La humedad relativa comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 86%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, con una probabilidad de precipitación muy baja, del 0% en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hay un leve riesgo de lloviznas en la tarde, aunque se espera que sean muy ligeras y esporádicas. La probabilidad de tormentas también es mínima, lo que sugiere que el día transcurrirá sin eventos climáticos severos.
El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades de hasta 5 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del sur y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 12 km/h en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día.
Hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados . La combinación de un cielo mayormente despejado y un viento moderado permitirá que los habitantes de La Algaba disfruten de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche.
El ocaso se producirá a las 18:12, marcando el final de un día que, aunque comenzó con condiciones adversas, se transformará en una jornada más templada y apacible.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.
