El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre 1 y 2 grados , manteniendo un ambiente frío y húmedo, con una humedad relativa del 100%.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla persista hasta aproximadamente las 10 de la mañana, aunque se comenzará a notar una ligera mejora en la visibilidad. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 3 grados a media mañana. A partir de las 11, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con intervalos de nubes y algunos momentos de sol, aunque el ambiente seguirá siendo fresco.

La probabilidad de precipitación es baja durante todo el día, con valores que se mantienen en cero hasta la tarde. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se registrarán algunas precipitaciones intermitentes en forma de llovizna, especialmente en la tarde, aunque no se espera que sean significativas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 8 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ligero alivio del frío matutino.

El viento soplará de dirección sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frescas del día. A medida que se acerque la tarde, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia las 18:00 horas.

La puesta de sol se producirá a las 18:04, marcando el inicio de una noche que se anticipa fría y con cielos mayormente cubiertos. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando valores del 95% hacia el final del día, lo que podría contribuir a la formación de niebla nuevamente durante la noche.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo frío y cubierto, con niebla en las primeras horas y una ligera mejora en la visibilidad a medida que avanza la mañana. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que se vistan adecuadamente para el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.