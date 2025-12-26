El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la visibilidad se verá reducida, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. La niebla, caracterizada por un estado de cielo "81n", se disipará gradualmente a medida que avance la mañana, dando paso a un día mayormente despejado.

A partir de las 6 de la mañana, la bruma comenzará a aparecer, pero no se espera que afecte significativamente la visibilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados durante la mañana, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío. A medida que el sol se eleve en el horizonte, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde.

El viento soplará desde el sureste a una velocidad de entre 1 y 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el norte, manteniendo una velocidad moderada que oscilará entre 6 y 10 km/h. Esto permitirá que el aire se renueve, ayudando a dispersar la niebla y la bruma.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea muy baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas del día y disminuyendo a un 5% en la tarde. Esto sugiere que no se esperan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco y soleado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

La puesta de sol está programada para las 18:12, lo que brindará una hermosa vista del ocaso, especialmente después de un día despejado. Los residentes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de un día agradable, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones durante las primeras horas debido a la niebla. En resumen, el 26 de diciembre promete ser un día fresco y mayormente soleado, perfecto para disfrutar de la belleza de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.