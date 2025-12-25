El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima variado este 25 de diciembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:34. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera que la atmósfera se torne más densa, con la aparición de brumas y nieblas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 4 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque el mediodía, alcanzando un máximo de 12 grados hacia las 16:00. A partir de entonces, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las horas nocturnas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 74% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, favorecerá la aparición de niebla, especialmente en las horas más frías de la noche. Los residentes deben estar preparados para condiciones de visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo a la sensación de frío, aunque no será suficiente para calentar el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, aunque se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y la posible niebla que podría aparecer más tarde.

En resumen, el 25 de diciembre en El Viso del Alcor se presentará como un día fresco y brumoso, ideal para disfrutar de la festividad navideña en familia, pero con precauciones ante la niebla que podría afectar la visibilidad en las horas nocturnas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.