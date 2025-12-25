El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Utrera experimentará un día marcado por condiciones meteorológicas variadas, comenzando con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente, con la llegada de niebla y bruma que afectarán la visibilidad, especialmente en las horas de la madrugada y la mañana. Este fenómeno puede generar dificultades para la circulación, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles significativos.

La humedad relativa será un factor constante, con valores que comenzarán en un 95% y que, aunque disminuirán, se mantendrán por encima del 70% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con la niebla y la bruma, creará un ambiente húmedo y fresco, típico de esta época del año.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los habitantes de Utrera disfruten de actividades al aire libre, aunque se aconseja abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y la alta humedad.

En resumen, el día de Navidad en Utrera se presentará con un inicio fresco y brumoso, seguido de un ambiente más templado en la tarde, pero con una sensación de frío persistente. La combinación de niebla, bruma y viento suave hará que sea un día característico de invierno, ideal para disfrutar de las festividades navideñas con precaución en la carretera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.