El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 25 de diciembre de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de sol y temperaturas frescas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 4 y 3 grados , lo que sugiere un inicio de jornada frío, especialmente para aquellos que planeen salir temprano.
A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 8 grados, proporcionando un leve alivio del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.
En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un leve riesgo de lloviznas en la tarde, con una probabilidad de precipitación del 35% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto podría estar relacionado con la presencia de nubes altas y cubiertas que se irán acumulando en el cielo.
El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h, lo que no debería causar inconvenientes significativos. Sin embargo, en las horas más frescas, el viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Se recomienda tener en cuenta la dirección del viento al elegir la vestimenta para el día.
La visibilidad podría verse afectada en las horas de la tarde debido a la posible formación de niebla, especialmente en las zonas más bajas de la ciudad. Esto podría complicar la circulación, por lo que se aconseja precaución a los conductores y peatones.
En resumen, el día de Navidad en Úbeda se presentará como un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que invitan a disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el frío y la posible niebla.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.
