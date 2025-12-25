El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté completamente despejado, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 4 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque en general se mantendrá poco nuboso. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 14 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo a un 69% en las horas centrales de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las celebraciones navideñas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a lo largo del día, aunque las primeras horas de la mañana podrían verse afectadas por la niebla, especialmente en las zonas más bajas de la localidad. A medida que avance la jornada, la niebla se disipará, permitiendo que el sol brille con más fuerza.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso alrededor de las 18:12. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de este día un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos familiares o encuentros con amigos.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es propicio para disfrutar de la Navidad al aire libre, con temperaturas frescas pero agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para celebrar y disfrutar de la compañía de seres queridos en un ambiente festivo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.