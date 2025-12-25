El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache experimentará un día mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 9 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con intervalos de cielo poco nuboso y nuboso, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura alcanzará su punto máximo de 14 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de las festividades navideñas. La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a un 69% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 14 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. No se anticipan precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre y reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a 7 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, aunque se espera que la bruma y la niebla se presenten en las primeras horas de la mañana del día siguiente, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para este 25 de diciembre será mayormente favorable, con temperaturas frescas, cielos despejados y un viento suave. Es un día propicio para disfrutar de las tradiciones navideñas al aire libre, con la certeza de que no habrá interrupciones por lluvias. Los habitantes de la localidad podrán celebrar con tranquilidad, aprovechando el buen tiempo que se prevé para esta festividad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.