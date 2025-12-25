El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, La Rinconada se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas del día, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:36. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la situación meteorológica cambiará drásticamente. Desde la madrugada y hasta la mañana, se espera la formación de niebla, que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. Este fenómeno se mantendrá hasta el mediodía, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la persistencia de la niebla.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 3 y 7 grados , lo que puede resultar fresco para quienes salgan a realizar actividades al aire libre. A medida que el día avance, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará de dirección sur con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

A partir de la tarde, el cielo se tornará cubierto, y aunque no se prevén precipitaciones significativas, la bruma y la nubosidad podrían hacer que el ambiente se sienta más húmedo. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de lluvias.

La tarde se presentará con temperaturas más agradables, alcanzando los 12 grados, pero la sensación de frescura persistirá debido a la humedad y el viento. La humedad relativa disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles altos, rondando el 80% hacia la tarde. Esto puede resultar en un ambiente algo pesado, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

El ocaso se producirá a las 18:11, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos despejados, se transformará en un ambiente más gris y húmedo. Es recomendable que los habitantes de La Rinconada se preparen para un día de contrastes, llevando consigo abrigo y precauciones ante la niebla matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.