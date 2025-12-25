El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una cobertura total que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 6 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 74% por la tarde y aumentando nuevamente hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se anticipan chubascos, lo que permitirá que los habitantes de Puente Genil disfruten de las festividades navideñas sin preocupaciones por el mal tiempo.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 16 km/h. Este viento ligero proporcionará un alivio ante las bajas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de frío.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la niebla que se espera en las primeras horas, especialmente en las zonas más bajas de la localidad. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la niebla debería disiparse, permitiendo una mejor visibilidad para las actividades al aire libre.

En resumen, Puente Genil experimentará un día de Navidad caracterizado por un cielo cubierto, temperaturas frescas y ausencia de precipitaciones. Los habitantes podrán disfrutar de las celebraciones navideñas, aunque se recomienda abrigarse bien debido a las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.