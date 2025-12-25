El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se presentará con un tiempo mayormente estable, aunque con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 3 grados , lo que sugiere un inicio fresco, típico de la temporada invernal.

A medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, alcanzando un estado muy nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 3 grados, con un leve ascenso que podría llegar a los 4 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 91%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 25% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque no se anticipan lluvias significativas, ya que la precipitación acumulada se prevé en cero. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén preparados ante la posibilidad de alguna llovizna ligera.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta los 16 km/h, predominando del norte y noreste. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. La dirección del viento variará, pero se espera que en general sople con moderada intensidad, lo que podría influir en la percepción del frío.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 5 y 3 grados. La humedad relativa se incrementará, alcanzando el 94% hacia la medianoche. La visibilidad será buena, aunque la combinación de la humedad y el viento podría generar un ambiente más frío y húmedo.

En resumen, el día de Navidad en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con temperaturas que no superarán los 9 grados y una probabilidad de precipitación leve. Se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente y estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.