El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Pozoblanco se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo que pasará de estar despejado a muy nuboso y finalmente cubierto en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 4 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% y alcanzando hasta un 100% en las horas más frías de la mañana. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de bruma o niebla en las primeras horas de la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, con valores de precipitación que se mantendrán en cero hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, aumentando a un 25% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es posible que se presenten algunas lluvias ligeras al caer la noche.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sureste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 12 km/h. Este viento suave puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, lo que podría dar lugar a una atmósfera más fría y húmeda. La temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 5 grados al final del día. Los habitantes de Pozoblanco deben prepararse para un día fresco y posiblemente húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras al caer la tarde, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.