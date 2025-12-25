El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas que se caracterizan por una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 09:00, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.
A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. Para el periodo de 10:00 a 12:00, la temperatura ascenderá ligeramente, alcanzando los 8 grados, y la nubosidad se mantendrá en un estado "muy nuboso". La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día.
Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, llegando a un máximo de 12 grados a las 16:00. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto, con un 16% de nubosidad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. La humedad relativa comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 74% a las 16:00.
El viento será otro factor a considerar. A lo largo del día, se registrarán vientos de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 10 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.
A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados a las 22:00. La bruma podría regresar, y la visibilidad podría verse afectada una vez más. La puesta de sol se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá consigo precipitaciones.
En resumen, Palma del Río experimentará un día de Navidad marcado por la niebla matutina, temperaturas frescas y cielos mayormente nublados, sin posibilidad de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir durante las primeras horas del día debido a la baja visibilidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.
