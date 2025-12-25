El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 25 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de bruma y niebla en las primeras horas del día. La visibilidad se verá afectada, especialmente en las primeras horas, donde se espera que la niebla sea densa, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá nublado durante gran parte del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 5 grados, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Se prevé que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 14 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia el final del día.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.
En cuanto al viento, se espera que sople de forma moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 12 km/h, principalmente del norte y noreste. Este viento, aunque no será muy fuerte, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas más frescas del día.
No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes de Los Palacios y Villafranca disfruten de las festividades navideñas sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que se vistan adecuadamente para el frío y la humedad, especialmente si planean salir a disfrutar de las celebraciones al aire libre.
En resumen, el día de Navidad en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 14 grados. La alta humedad y el viento moderado añadirán un toque de frescura al ambiente, haciendo que sea un día ideal para disfrutar de las tradiciones navideñas en un entorno acogedor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.
- Los cordobeses se reencuentran con la 'Tardebuena' pese al frío
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- Un incendio en la cocina de Bodegas Campos se queda en susto en la antesala de la Nochebuena
- Córdoba entra en fase de epidemia por gripe en la antesala de la Navidad
- La Aemet dibuja para Córdoba su Nochebuena más invernal: ¿hasta dónde caerán los termómetros?
- Nochebuena y Navidad en Córdoba: planes, ofertas en terrazas y refuerzo de la seguridad
- El pequeño milagro de la Navidad: un vecino de Córdoba devuelve íntegros casi 3.000 euros perdidos en una cochera