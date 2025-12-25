El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de bruma y niebla en las primeras horas del día. La visibilidad se verá afectada, especialmente en las primeras horas, donde se espera que la niebla sea densa, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá nublado durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 5 grados, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Se prevé que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 14 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople de forma moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 12 km/h, principalmente del norte y noreste. Este viento, aunque no será muy fuerte, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas más frescas del día.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes de Los Palacios y Villafranca disfruten de las festividades navideñas sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que se vistan adecuadamente para el frío y la humedad, especialmente si planean salir a disfrutar de las celebraciones al aire libre.

En resumen, el día de Navidad en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 14 grados. La alta humedad y el viento moderado añadirán un toque de frescura al ambiente, haciendo que sea un día ideal para disfrutar de las tradiciones navideñas en un entorno acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.