El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Osuna se despertará bajo un cielo predominantemente nuboso, con condiciones que se mantendrán así a lo largo del día. Durante las primeras horas, la nubosidad será notable, con un cielo cubierto que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , lo que sugiere que los residentes deben abrigarse adecuadamente si planean salir.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en un 100% durante la mayor parte de la jornada. Esto podría generar una atmósfera algo pesada y fría, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, los habitantes de Osuna podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias contra el frío.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa, pero sin llegar a ser incómoda. En las horas de la tarde, el viento podría cambiar de dirección hacia el noreste, manteniendo una velocidad moderada que no afectará significativamente la sensación térmica.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La humedad relativa también comenzará a aumentar, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las horas nocturnas, especialmente en las zonas más bajas de la localidad.

El orto se producirá a las 08:31 y el ocaso a las 18:09, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. Los habitantes de Osuna podrán disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, ideal para compartir en familia durante las festividades navideñas, aunque es recomendable estar preparados para el frío y la posible niebla que podría aparecer al caer la noche.

