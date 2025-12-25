El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera experimentará un día mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado a las 00:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. A medida que avance la mañana, la nubosidad se incrementará ligeramente, pasando a un estado poco nuboso en las primeras horas del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía. La sensación térmica será algo más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 79% hacia el mediodía.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 18 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación más fría, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre y celebraciones navideñas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que asegura que las festividades se desarrollen sin contratiempos meteorológicos.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad aumentará, pasando a un estado cubierto en las horas posteriores a las 18:00. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 8 grados hacia las 20:00 horas. La humedad relativa aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En resumen, el día de Navidad en Morón de la Frontera se presentará como una jornada mayormente despejada y fresca, con temperaturas agradables durante el día y un ligero descenso hacia la noche. Los vientos del sur aportarán frescura, y la ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de las celebraciones al aire libre sin preocupaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.