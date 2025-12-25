El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Montilla se despertará con un ambiente fresco y mayormente nublado. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se torne nuboso, especialmente en la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán un máximo de 10 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 76% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, generará una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Montilla vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la bruma y la niebla podrían ser un factor a considerar en las primeras horas de la mañana, especialmente en las áreas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sureste y del este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, pero no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias. A lo largo del día, se espera que el viento se mantenga constante, lo que podría ayudar a dispersar la bruma y mejorar la visibilidad.

La salida del sol está programada para las 08:31, y el ocaso será a las 18:06, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz del día será limitada, por lo que es recomendable aprovechar las horas de sol para realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día de Navidad en Montilla se presentará fresco y mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 10 grados . La ausencia de precipitaciones y la suave brisa permitirán disfrutar de un día tranquilo, ideal para compartir con familiares y amigos, aunque se aconseja abrigarse bien debido a la sensación térmica más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.