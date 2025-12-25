El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 87%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que la jornada sea ideal para disfrutar de paseos y reuniones familiares, típicas de la festividad navideña. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento será ligero, predominando del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 3 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 15 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

Durante la tarde, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:15. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche. La humedad relativa también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría al caer la tarde.

En resumen, el tiempo en Moguer para este 25 de diciembre será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Es un día perfecto para disfrutar de las tradiciones navideñas al aire libre, con un ambiente fresco y cómodo. Se recomienda llevar abrigo para las horas de la tarde y la noche, pero en general, se espera un día festivo muy agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.