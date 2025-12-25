El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 5 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura podría experimentar ligeras variaciones, pero se espera que se mantenga en un rango de entre 4 y 5 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 76% al final de la tarde. Esto puede contribuir a la formación de brumas, especialmente en las horas más frescas de la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante el día, aunque hay un 20% de probabilidad de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en las primeras horas. Esta probabilidad disminuirá a un 5% en la franja horaria de 07:00 a 13:00, y se mantendrá en un 10% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en la franja de 19:00 a 01:00.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 15 km/h. Esto proporcionará un ligero alivio ante las bajas temperaturas, aunque no será suficiente para eliminar la sensación de frío.

A lo largo del día, se espera que la temperatura máxima alcance los 8 grados, lo que indica que será un día fresco y húmedo. La combinación de nubes y viento del este puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío.

El orto se producirá a las 08:29 y el ocaso a las 18:03, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz solar será escasa, lo que acentuará la sensación de invierno en la localidad. En resumen, el 25 de diciembre en Martos será un día caracterizado por el cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, ideal para disfrutar de actividades en interiores y celebrar las festividades navideñas con calidez.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.