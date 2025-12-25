El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Marchena se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 4 y 7 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que persistirá durante gran parte del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 12 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta el 92% en la tarde.

El viento será otro factor a considerar, soplando predominantemente del oeste y suroeste a velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Estas ráfagas podrían ser más intensas en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada. A pesar de la nubosidad, no se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, lo que permitirá que las actividades navideñas se desarrollen sin interrupciones por lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia las 10 de la noche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para aquellos que planeen salir a disfrutar de las festividades nocturnas.

En resumen, el día de Navidad en Marchena se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad y las bajas temperaturas podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan adecuadamente para disfrutar de las celebraciones al aire libre, teniendo en cuenta la posibilidad de que la niebla y el viento afecten la comodidad durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.