El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 7 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para disfrutar de las festividades navideñas al aire libre.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en ligero ascenso, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura, combinado con la escasa nubosidad, permitirá que los habitantes de Mairena del Aljarafe disfruten de un día agradable, propicio para actividades familiares y celebraciones al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 94%. Esto podría generar una sensación de frescor, pero no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Por lo tanto, no es necesario preocuparse por el paraguas, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre sin inconvenientes.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, predominando del sur y suroeste. Aunque no se anticipan rachas fuertes, el viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde. Es aconsejable tener en cuenta esta variable si se planean actividades al aire libre, ya que podría influir en la sensación térmica.

En resumen, el día de Navidad en Mairena del Aljarafe se presenta como una jornada mayormente soleada y fresca, ideal para disfrutar de las tradiciones navideñas. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, los residentes podrán celebrar con tranquilidad, aprovechando el buen tiempo para compartir momentos especiales con familiares y amigos. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas promete un día festivo memorable en esta localidad sevillana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.