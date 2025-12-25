El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados , lo que proporcionará un inicio fresco y agradable para los que decidan salir a disfrutar de la festividad navideña. La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de vientos del suroeste, que soplarán a una velocidad de entre 5 y 11 km/h. Estos vientos, aunque moderados, pueden hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

Durante la mañana, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá que el sol brille con fuerza. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que a partir de las 18:00 horas, cuando el sol se ponga a las 18:11, las temperaturas caigan a alrededor de 8 grados . La humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando el 92% hacia la noche, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.

La visibilidad será buena durante todo el día, aunque en las horas de la mañana y la tarde, la bruma podría aparecer en algunos momentos, especialmente en las zonas más cercanas al agua o en áreas con mayor humedad. Sin embargo, esto no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

En resumen, el día de Navidad en Mairena del Alcor se presenta como una jornada mayormente soleada y fresca, ideal para disfrutar de las tradiciones navideñas y compartir con familiares y amigos. Con un tiempo agradable y sin lluvias, los habitantes de la localidad podrán celebrar con tranquilidad y alegría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.