El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Lucena se despertará con un tiempo predominantemente poco nuboso durante las primeras horas del día. A las 00:00, la temperatura se situará en 5 grados , con una humedad relativa del 94%, lo que generará una sensación de frescor. A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 4 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese nivel hasta las 06:00.

A partir de las 07:00, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 3 grados, mientras que la nubosidad comenzará a aumentar, pasando a un estado nuboso hacia las 01:00 y 02:00. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% en todos los periodos.

Durante la mañana, el viento soplará desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que el día avanza, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 5 grados a las 10:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a 9 grados a las 13:00. La humedad relativa también disminuirá, bajando al 81% a esa hora.

En la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, especialmente a partir de las 16:00, cuando la temperatura alcanzará su máximo de 9 grados. La humedad relativa se estabilizará en torno al 75% y el viento cambiará de dirección, soplando desde el sur con velocidades que variarán entre 5 y 6 km/h. Este cambio en la dirección del viento podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados a las 20:00 y 5 grados a las 22:00. La nubosidad se mantendrá alta, con un cielo cubierto durante la mayor parte de la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia seguirá siendo nula, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y sin precipitaciones.

En resumen, el día de Navidad en Lucena se caracterizará por un tiempo fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 9 grados, cielos mayormente cubiertos y sin posibilidad de lluvia. Los lucentinos podrán disfrutar de un día festivo sin preocupaciones meteorológicas, aunque es recomendable abrigarse bien debido a las bajas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.