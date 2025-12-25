El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 25 de diciembre de 2025, Lucena se despertará con un tiempo predominantemente poco nuboso durante las primeras horas del día. A las 00:00, la temperatura se situará en 5 grados , con una humedad relativa del 94%, lo que generará una sensación de frescor. A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 4 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese nivel hasta las 06:00.
A partir de las 07:00, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 3 grados, mientras que la nubosidad comenzará a aumentar, pasando a un estado nuboso hacia las 01:00 y 02:00. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% en todos los periodos.
Durante la mañana, el viento soplará desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que el día avanza, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 5 grados a las 10:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a 9 grados a las 13:00. La humedad relativa también disminuirá, bajando al 81% a esa hora.
En la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, especialmente a partir de las 16:00, cuando la temperatura alcanzará su máximo de 9 grados. La humedad relativa se estabilizará en torno al 75% y el viento cambiará de dirección, soplando desde el sur con velocidades que variarán entre 5 y 6 km/h. Este cambio en la dirección del viento podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.
A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados a las 20:00 y 5 grados a las 22:00. La nubosidad se mantendrá alta, con un cielo cubierto durante la mayor parte de la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia seguirá siendo nula, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y sin precipitaciones.
En resumen, el día de Navidad en Lucena se caracterizará por un tiempo fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 9 grados, cielos mayormente cubiertos y sin posibilidad de lluvia. Los lucentinos podrán disfrutar de un día festivo sin preocupaciones meteorológicas, aunque es recomendable abrigarse bien debido a las bajas temperaturas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.
- Los cordobeses se reencuentran con la 'Tardebuena' pese al frío
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- Un incendio en la cocina de Bodegas Campos se queda en susto en la antesala de la Nochebuena
- Córdoba entra en fase de epidemia por gripe en la antesala de la Navidad
- La Aemet dibuja para Córdoba su Nochebuena más invernal: ¿hasta dónde caerán los termómetros?
- Nochebuena y Navidad en Córdoba: planes, ofertas en terrazas y refuerzo de la seguridad
- El pequeño milagro de la Navidad: un vecino de Córdoba devuelve íntegros casi 3.000 euros perdidos en una cochera