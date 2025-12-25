El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Durante la noche, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la niebla se hará más densa, especialmente entre la 1:00 y las 8:00 de la mañana, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad.

A lo largo de la jornada, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con intervalos de nubes que se mantendrán hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas del día, con mínimas de 4 grados, lo que sugiere que será un día frío, típico de la temporada invernal.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frío, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, la combinación de niebla, nubes y viento puede hacer que el día se sienta más invernal de lo habitual. Por lo tanto, es recomendable planificar actividades al aire libre teniendo en cuenta las condiciones climáticas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, cuando la visibilidad puede verse afectada por la niebla y el frío se intensificará.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para este 25 de diciembre será frío, nublado y con niebla, ideal para disfrutar de un día acogedor en casa o con actividades que no requieran salir al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.