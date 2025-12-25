El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
El 25 de diciembre de 2025, Linares se despertará con un tiempo predominantemente fresco y variable. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 5 grados , con una sensación de frío acentuada por la humedad relativa que alcanzará el 91%. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 5 grados, con cielos poco nubosos y algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte.
A lo largo del día, la temperatura irá aumentando lentamente, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de viento, que soplará desde el noreste a una velocidad de entre 6 y 11 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 14 km/h. Este viento, aunque moderado, contribuirá a que la sensación de frío persista, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.
La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades a lo largo del día, lo que sugiere que no se esperan lluvias. Sin embargo, la humedad relativa será notable, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar brumas o nieblas en las zonas más bajas de la ciudad. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.
En cuanto al estado del cielo, se prevé que durante la mañana y parte de la tarde, los cielos se mantengan mayormente despejados con algunas nubes altas. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con cielos que se tornarán más nubosos y muy nubosos en las horas previas al ocaso, que ocurrirá a las 18:00. Esto podría dar lugar a un atardecer menos brillante de lo habitual, ya que las nubes cubrirán gran parte del cielo.
En resumen, el día de Navidad en Linares se caracterizará por un tiempo fresco, con temperaturas que no superarán los 10 grados, cielos que irán de poco nubosos a muy nubosos y una sensación de frío acentuada por el viento y la alta humedad. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, aunque aquellos que salgan deben abrigarse adecuadamente para combatir el frío.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.
