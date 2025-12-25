El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Lepe se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría al inicio del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más confortable en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que variarán entre 8 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Lepe podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a celebrar la Navidad al aire libre o participar en actividades festivas.

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. La puesta de sol está programada para las 18:17, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche, alcanzando valores cercanos a los 10 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Lepe para este 25 de diciembre será ideal para disfrutar de las festividades navideñas al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin preocupaciones por la lluvia. Los habitantes de la localidad podrán celebrar en un entorno agradable, con la posibilidad de disfrutar de la belleza del paisaje natural que rodea la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.