El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 7 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 14 grados en la tarde, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de las festividades navideñas.

Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con un cielo que pasará de estar despejado a poco nuboso. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas por la aparición de bruma y niebla en las horas nocturnas, especialmente entre las 2 y las 10 de la noche, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. Es recomendable que los conductores tomen precauciones adicionales si planean desplazarse durante estas horas.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 68% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que variarán entre 5 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 12 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Este viento suave no debería representar un inconveniente significativo, pero puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que las celebraciones navideñas se desarrollen sin interrupciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de comidas al aire libre o paseos familiares.

En resumen, el tiempo en Lebrija para este 25 de diciembre será mayormente favorable, con temperaturas frescas, alta humedad y un cielo que variará de despejado a poco nuboso. Se recomienda estar atentos a la posible aparición de niebla en la noche y disfrutar de las festividades con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.