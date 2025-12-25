El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado a las 08:28. A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que rondarán los 6 grados , lo que sugiere un inicio fresco pero agradable para quienes planeen salir a disfrutar de las festividades navideñas.

Durante las primeras horas del día, la humedad relativa se situará en torno al 78%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el sol ascienda, se espera que la temperatura alcance los 10 grados hacia el mediodía, proporcionando un ambiente más cálido y acogedor para las actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, pasando de un estado mayormente despejado a poco nuboso y, finalmente, a nuboso. Esto se debe a la llegada de un sistema de nubes que podría traer consigo un aumento en la probabilidad de precipitaciones, aunque estas se mantendrán en niveles bajos. La probabilidad de lluvia se estima en un 15% durante las primeras horas de la tarde, disminuyendo a un 5% hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que las celebraciones navideñas continúen sin interrupciones.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, lo que aportará una brisa fresca pero no excesivamente fuerte. A medida que se acerque la tarde, se espera que la velocidad del viento aumente ligeramente, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría al caer la noche.

En cuanto a la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 6 grados . La humedad aumentará, alcanzando un 79%, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, no se prevén nevadas, ya que las condiciones atmosféricas no son propicias para ello.

En resumen, el día de Navidad en Jaén se presenta como una jornada mayormente tranquila, ideal para disfrutar de las festividades, con un tiempo fresco y algunas nubes que no afectarán significativamente las celebraciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.