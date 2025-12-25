El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, lo que resulta ideal para disfrutar de un paseo navideño o una comida familiar al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60-70% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Este viento ligero será un acompañante constante a lo largo del día, aunque no se espera que cause molestias significativas. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 13 km/h, pero se irán suavizando conforme avance el día.

No se anticipa precipitación alguna, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los habitantes de Huelva celebren las festividades navideñas sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El orto se producirá a las 08:39 y el ocaso a las 18:16, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diurnas. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de familiares y amigos.

En resumen, Huelva se vestirá de sol y buen tiempo este 25 de diciembre, ofreciendo a sus habitantes y visitantes un día ideal para celebrar la Navidad al aire libre, con temperaturas suaves y un ambiente acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.