El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Dos Hermanas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 91%. A medida que avance la mañana, la temperatura experimentará ligeros descensos, llegando a los 6 grados a las 2 de la tarde.

A lo largo del día, se prevé que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo brumas y nieblas en las horas nocturnas. La temperatura máxima alcanzará los 13 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. La dirección del viento variará a lo largo del día, predominando del norte y del sur, lo que podría influir en la percepción térmica.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de las festividades navideñas, ya que el tiempo se mantendrá seco y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar preparados para la caída de temperaturas al caer la noche, cuando se espera que el termómetro descienda nuevamente a los 7 grados.

La salida del sol está programada para las 08:35, y el ocaso se producirá a las 18:12, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo para aprovechar al máximo las horas de luz. En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para este 25 de diciembre será mayormente favorable, con temperaturas frescas, cielos despejados y una ausencia total de precipitaciones, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un día navideño placentero y sin contratiempos meteorológicos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.