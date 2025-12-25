El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 4 y 6 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo, con una humedad relativa del 100%.

A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo cubierto y muy nuboso. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles altos, rondando entre el 71% y el 93% a lo largo del día.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 8 km/h, predominando de dirección oeste y suroeste. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. A lo largo del día, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando velocidades de hasta 6 km/h en dirección oeste.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de Écija podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. Esta falta de lluvia es un alivio, ya que permitirá que las actividades navideñas y los encuentros familiares se desarrollen sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 7 grados . La niebla podría regresar, especialmente en las horas más tardías, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones de la carretera si planean salir por la noche.

En resumen, el día de Navidad en Écija se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y un ambiente húmedo. Aunque no se esperan precipitaciones, la combinación de temperaturas frescas y viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.