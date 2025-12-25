El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 4 y 7 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 70-90% a lo largo del día.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Este viento ligero no será suficiente para mitigar la sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. A partir de la tarde, se espera que el viento aumente ligeramente, lo que podría aportar algo de frescura al ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. La ausencia de lluvias es un alivio, especialmente en esta época del año, cuando las festividades navideñas suelen atraer a muchas personas a las calles.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 7 grados . La niebla podría regresar, especialmente en las horas más tardías, lo que podría afectar la visibilidad una vez más. Los habitantes deben estar atentos a las condiciones de la carretera si planean salir por la noche.

En resumen, el día de Navidad en Coria del Río se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 14 grados . La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de las festividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse bien debido a la humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.