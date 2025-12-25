El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 25 de diciembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, aunque se espera un aumento en la nubosidad hacia la tarde y la noche. Las primeras horas de la jornada comenzarán con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:32. A medida que avance el día, la nubosidad irá incrementando, con periodos de cielo poco nuboso y nuboso, especialmente en la tarde y la noche.
Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 11 grados . Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 4 grados a las 06:00, mientras que las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, llegando a los 11 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 8 grados hacia las 19:00.
La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 78% hacia la tarde. Esta alta humedad podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor en el ambiente.
No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y las 21:00. A pesar de esta baja probabilidad, es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.
En resumen, el día de Navidad en Córdoba se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas frescas y una ligera brisa. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se sugiere llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.
