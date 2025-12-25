El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:36. Sin embargo, a medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente.

A partir de las 06:00, la niebla comenzará a hacer acto de presencia, afectando la visibilidad en las primeras horas de la mañana. Este fenómeno se mantendrá hasta aproximadamente las 12:00, cuando se espera que la niebla se disipe, dando paso a un cielo cubierto que se extenderá hasta la tarde. Durante este periodo, la temperatura oscilará entre los 4 y 6 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 97% en las horas más frescas.

A medida que el día avanza, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, la nubosidad persistente podría limitar la sensación de calidez. La humedad relativa disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A partir de las 18:12, cuando el sol se ponga, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y la sensación de frío se intensificará con la llegada de la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, aunque se recomienda abrigarse bien debido a las bajas temperaturas y la alta humedad. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de un día sin complicaciones meteorológicas significativas. En resumen, un día de contrastes, donde la niebla matutina dará paso a un cielo cubierto y temperaturas frescas, ideal para disfrutar de las festividades navideñas en un ambiente acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.