El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Cartaya se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las celebraciones navideñas. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 15 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 7 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 15 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 98% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 58% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que variarán entre 8 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento fresco puede aportar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más frías del día.

No se esperan precipitaciones, lo que significa que las actividades al aire libre, como paseos o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para quienes planean disfrutar de la festividad al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 18:17. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche, lo que sugiere que será recomendable abrigarse si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cartaya para este 25 de diciembre será ideal para disfrutar de las festividades navideñas, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para compartir con familiares y amigos, ya sea en casa o en actividades al aire libre, disfrutando de la belleza del entorno y la calidez de la celebración.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.