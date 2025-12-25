El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera un cielo poco nuboso, pero a partir de las 2:00 a.m. la nubosidad aumentará, dando paso a condiciones de niebla que persistirán hasta las 11:00 a.m. Esta niebla puede reducir la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, especialmente entre las 1:00 p.m. y las 3:00 p.m., cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo del día, rondando los 11 a 12 grados . La sensación térmica puede ser algo más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 78% por la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana. A partir de las 4:00 p.m., se espera que el viento cambie a dirección sur, manteniendo velocidades similares, lo que podría contribuir a un ligero aumento en la sensación de frío al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que no haya lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que, a pesar de la nubosidad y la niebla, los habitantes de Carmona podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias en las primeras horas debido a la niebla.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá algo nublado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La visibilidad mejorará a medida que la niebla se disipe, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado en la noche de Navidad.

En resumen, Carmona experimentará un día de Navidad con niebla matutina, temperaturas frescas y un cielo que variará entre cubierto y poco nuboso, ideal para disfrutar de las festividades con precaución en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.