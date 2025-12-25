El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera un cielo poco nuboso, pero a partir de las 2:00 a.m. la nubosidad aumentará, dando paso a condiciones de niebla que persistirán hasta las 11:00 a.m. Esta niebla puede reducir la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.
A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, especialmente entre las 1:00 p.m. y las 3:00 p.m., cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo del día, rondando los 11 a 12 grados . La sensación térmica puede ser algo más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 78% por la tarde.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana. A partir de las 4:00 p.m., se espera que el viento cambie a dirección sur, manteniendo velocidades similares, lo que podría contribuir a un ligero aumento en la sensación de frío al caer la tarde.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que no haya lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que, a pesar de la nubosidad y la niebla, los habitantes de Carmona podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias en las primeras horas debido a la niebla.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá algo nublado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La visibilidad mejorará a medida que la niebla se disipe, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado en la noche de Navidad.
En resumen, Carmona experimentará un día de Navidad con niebla matutina, temperaturas frescas y un cielo que variará entre cubierto y poco nuboso, ideal para disfrutar de las festividades con precaución en las primeras horas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.
