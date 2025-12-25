El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Camas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 96%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que salgan a disfrutar de las festividades navideñas.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados a las 1:00 AM y manteniéndose en ese rango hasta las 3:00 AM. La visibilidad será buena, aunque se prevé la posibilidad de bruma en algunos momentos, especialmente en las horas más frías de la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 13 grados hacia las 4:00 PM. Este aumento en la temperatura, combinado con un cielo mayormente despejado, creará un ambiente agradable para disfrutar de las celebraciones navideñas. La humedad relativa disminuirá gradualmente, llegando a un 70% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

El viento será moderado, con ráfagas que alcanzarán hasta 14 km/h desde el sur, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en niveles que no afectarán significativamente las actividades al aire libre. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, lo que podría ser un alivio en el calor que se siente al sol.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados a las 8:00 PM. La humedad aumentará ligeramente, y se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 6:12 PM. La noche se presentará tranquila, ideal para compartir momentos en familia y disfrutar de la magia de la Navidad.

En resumen, el día de Navidad en Camas se perfila como un día agradable, con temperaturas frescas, cielos despejados y sin precipitaciones, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de las festividades al aire libre con total tranquilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.