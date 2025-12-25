El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, la localidad de Cabra se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas estables alrededor de los 5 grados. La nubosidad persistirá, y aunque no se prevén precipitaciones, la probabilidad de tormentas es baja, con un 5% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones climáticas no serán propensas a lluvias.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 14:00 horas. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con un predominio de nubes que limitarán la visibilidad del sol. La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 76% a las 14:00 horas.

El viento será otro factor a considerar. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, predominando del oeste y su velocidad aumentará, alcanzando hasta 8 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día.

Hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia las 19:00 horas. La nubosidad se mantendrá, y aunque la probabilidad de tormentas se reduce a cero en las últimas horas del día, el cielo seguirá cubierto. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría.

En resumen, el día de Navidad en Cabra se caracterizará por un tiempo frío y nublado, con temperaturas que no superarán los 10 grados y una alta humedad que acentuará la sensación de frío. Los habitantes de la localidad deberán abrigarse adecuadamente si planean salir a disfrutar de las festividades navideñas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.