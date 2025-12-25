El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado en la mañana y parte de la tarde. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la situación cambiará, ya que se anticipa la aparición de niebla y bruma, especialmente en las horas más frescas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un fresco de 8 grados, descendiendo a 5 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se alcanzarán temperaturas más agradables, llegando a un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 8 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 77% por la noche. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, contribuirá a la formación de niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad que variará entre 6 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un ligero alivio a las temperaturas, aunque no será suficiente para eliminar la sensación de frescor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y mayormente soleado. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes de Las Cabezas de San Juan estén preparados para la niebla que podría aparecer en la tarde y la noche, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente despejado y fresco, con temperaturas agradables durante el día, pero con la posibilidad de niebla al caer la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones que se presentarán más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.