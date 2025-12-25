El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Bormujos se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de las festividades navideñas. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91% en la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura, combinado con el cielo despejado, permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la bruma podría aparecer en las horas más frescas de la mañana, especialmente entre las 6 y las 8, lo que podría reducir la visibilidad temporalmente.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, predominando del norte y noreste. Esto proporcionará una brisa fresca que, aunque agradable, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avance, el viento cambiará a direcciones del sur y suroeste, lo que podría traer consigo un ligero aumento en la temperatura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre, como paseos familiares o celebraciones navideñas, no se verán interrumpidas por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un día festivo en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente despejado, permitiendo que los residentes de Bormujos disfruten de una hermosa vista del cielo estrellado.

En resumen, el día de Navidad en Bormujos promete ser fresco y mayormente soleado, ideal para disfrutar de las tradiciones navideñas al aire libre, con un tiempo que favorecerá la convivencia y el disfrute de la festividad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.